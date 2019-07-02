News.ru рассказывает, как Артемий Панарин вместе с новым клубом нашёл самый дорогой для россиян в лиге контракт, а Сергей Бобровский, Семён Варламов и Никита Зайцев тоже сменили место работы.

Выше — только Макдэвид

Разговоры о том, что российский дуэт игроков клуба «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский — Артемий Панарин в межсезонье будет искать новую команду, ходили давно. Дошло даже до того, что тренерский штаб сборной России во главе с Ильёй Воробьёвым не стал звать ни голкипера, ни нападающего в национальную команду на чемпионат мира в Словакии, когда «Синие куртки» вылетели из розыгрыша Кубка Стэнли, проиграв будущему финалисту «Бостону». Дескать, пускай ребята занимаются своим трудоустройством, заодно приводя в порядок чувства и эмоции после неудачи в плей-офф НХЛ.

По мере приближения начала второго полугодия, когда за океаном традиционно открывается рынок свободных агентов (то есть хоккеистов, у которых прекратил действие контракт с предыдущим клубом), слухи всё более настойчиво отправляли россиян в разные клубы. Среди них фигурировали «Флорида», «Нью-Йорк Айлендерс», «Колорадо». Существовала даже вероятность, что «Хлебушек» (прозвище Панарина) и Боб продолжат играть вместе и после ухода из «Коламбуса», если дружно станут «пантерами» из Флориды.

Но в итоге пути россиян всё же разошлись. Панарин, отклонив сначала предложение «Блю Джекетс» (восьмилетний контракт на $96 миллионов), а затем и «Айлендерс» (тоже порядка $12 млн в год), выбрал другой клуб из Нью-Йорка — «Рейнджерс». Общая сумма контракта, рассчитанного на семь лет, составляет $81,5 млн. Таким образом, по среднегодовому заработку (более $11,6 млн) Артемий обошёл других российских звёзд НХЛ — Александра Овечкина и Евгения Кузнецова (по $10 млн), а также Евгения Малкина ($9,5 млн). Выше — только звезда «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид ($12,5 млн).

Дорогой «Коламбус», я хотел бы поблагодарить тебя за тёплый приём и за то, что позволил мне стать частью семьи «Блю Джекетс». Я был очень счастлив играть за «Коламбус». Надеюсь, ты не будешь слишком зол на меня. Живём только один раз, — написал 27-летний россиянин на прощание в своём Instagram.

Самый «русский» клуб НХЛ «выиграл в лотерею»

Едва распрощавшись с фанатами «Синих курток», Артемий начал устанавливать контакт с болельщиками «синерубашечников». Опять же в Instagram он предложил им путём голосования выбрать игровой номер, под которым будет играть за «Рейнджерс». Вариантов два — 10 и 27.

Выбор Панарина в пользу нашего клуба идеально вписался в наши планы, — так прокомментировал официальному сайту НХЛ подписание контракта с российским форвардом президент «Рейнджерс» Джон Дэвидсон.

Между тем «улов» «рейнджеров» в последние дни июня, когда прошёл ежегодный драфт новичков НХЛ, и первый день июля впечатляет. Ньюйоркцы, имея второй выбор на драфте, заполучили финского вундеркинда Каапо Какко, который «зажигал» на недавнем чемпионате мира в Словакии, а также подписали других молодых талантов — Джейкоба Троубу и Адама Фокса. Кроме того, ранее игроками «Рейнджерс» стали голкипер питерского СКА Игорь Шестёркин, защитник ХК «Сочи» Егор Рыков и юный нападающий челябинского «Трактора» Виталий Кравцов. Так что «синерубашечники» теперь могут считаться самым «русским» клубом НХЛ — с учётом выступления за клуб из Нью-Йорка форварда Павла Бучневича.

Мы выиграли в лотерею, и теперь удача должна быть на нашей стороне. День, когда мы получили в свои ряды Панарина, без сомнения, можно назвать великим для нашего клуба. Мы счастливы, — признался генеральный менеджер «Рейнджерс» Джефф Гортон.

Что касается Сергея Бобровского, его новым клубом станет «Флорида». Дело в том, что «Пантеры» после окончания нынешнего сезона распрощались с легендарным голкипером Роберто Луонго, который в 40-летнем возрасте принял-таки решение завершить карьеру. И теперь вакансия стража ворот номер один в этой команде вполне логично досталась россиянину. Контракт Боба с «Флоридой» рассчитан на семь лет (сейчас вратарю 30), а общая сумма соглашения — $70 млн.

Я очень счастлив присоединиться к команде! Жду не дождусь встречи с ребятами и того момента, когда смогу показывать свой лучший хоккей для вас, — написал Сергей в своём Instagram.

Варламов пошёл к Тротцу — за Кубком Стэнли

После восьми лет выступлений за «Колорадо Эвеланш» сменил место работы и другой российский вратарь — Семён Варламов. Теперь он подписал четырёхлетний контракт с «Айлендерс», а среднемесячный доход россиянина составит $5 млн. Отметим, что Варламов будет играть за команду, которую возглавляет Барри Тротц — бывший наставник «Вашингтон Кэпиталз», приведший Александра Овечкина и компанию к завоеванию Кубка Стэнли в сезоне-2017/18.

У меня были разные варианты, но я захотел подписать контракт с «Айлендерс», потому что мне кажется, что это правильное место для меня и моей семьи. Думаю, это сильная организация с потрясающим тренерским составом. Хочу стать частью этого. Что касается моего коллеги по клубу Томаса Грайсса, — это отличный вратарь, который уже долгое время выступает в НХЛ. С нетерпением жду, когда начну работать бок о бок с ним. Уверен, что у нас сложатся отличные отношения. Ведь нас объединяет одна цель — помочь команде выиграть Кубок Стэнли, — заявил Варламов в интервью официальному сайту НХЛ.

В первый день июля перешёл в новый клуб и защитник Никита Зайцев, ранее выступавший за «Торонто Мэйпл Ливз». После окончания сезона 27-летний россиянин сам просил генерального менеджера «Кленовых листьев» Кайла Дубаса найти ему новое место работы. В результате Никита стал частью массового обмена, отправившись в «Оттаву Сенаторс» вместе с форвардами Коннором Брауном и Майклом Карконе. Соответственно из Оттавы в Торонто перешли защитники Коди Сеси и Бен Харпур, а также нападающий Аарон Лачак.

Наконец, стоит обратить внимание, что ещё один российский защитник вернулся из-за океана домой. 29-летний Богдан Киселевич после не самого успешного сезона в рядах «Флориды» вновь будет выступать за ЦСКА. Новый контракт с «армейцами» рассчитан на три года.