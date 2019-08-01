Да, (Азербайджан – прим. ред.) может (быть представлен в КХЛ – прим. ред.). В следующем году у меня запланирован визит в эту страну, я знаю, что там всерьёз занимаются развитием хоккея. Поэтому в ближайшее время мы можем увидеть азербайджанскую команду на хорошем европейском уровне, — передаёт слова Овечкина корреспондент News.ru.