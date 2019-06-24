Для меня как для тренера переход на площадки меньшего размера — большой плюс. Хоккеисты станут более динамичными, будет больше заброшенных шайб, меньше времени на обдумывание действий. Возрастёт тенденция к большой динамике. Это необходимо сделать, потому что чемпионаты мира придётся играть на таких площадках, — сказал специалист корреспонденту News.ru.