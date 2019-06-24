Фёдор Канарейкин Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин считает правильным решение перехода клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на площадки меньшего размера.

Для меня как для тренера переход на площадки меньшего размера — большой плюс. Хоккеисты станут более динамичными, будет больше заброшенных шайб, меньше времени на обдумывание действий. Возрастёт тенденция к большой динамике. Это необходимо сделать, потому что чемпионаты мира придётся играть на таких площадках, — сказал специалист корреспонденту News.ru.

В новом сезоне многие российские клубы будут играть на площадках уменьшенных размеров. News.ru рассказал, почему так произошло.

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