Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин считает правильным решение перехода клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на площадки меньшего размера.
Для меня как для тренера переход на площадки меньшего размера — большой плюс. Хоккеисты станут более динамичными, будет больше заброшенных шайб, меньше времени на обдумывание действий. Возрастёт тенденция к большой динамике. Это необходимо сделать, потому что чемпионаты мира придётся играть на таких площадках, — сказал специалист корреспонденту News.ru.
В новом сезоне многие российские клубы будут играть на площадках уменьшенных размеров. News.ru рассказал, почему так произошло.