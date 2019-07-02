Двукратный чемпион мира в составе российской сборной по хоккею Денис Денисов стал заместителем спортивного директора ЦСКА.
Бывший защитник «армейцев» будет отвечать за выступления «Звезды» в Высшей хоккейной лиги, сообщает пресс-служба клуба.
Должность заместителя спортивного директора ЦСКА занял Денис Денисов. На новой должности Денис Валерьевич будет отвечать за выступления «Звезды» в Высшей хоккейной лиге.— ХК ЦСКА Москва (@hccska)
pic.twitter.com/7IQOLuOHSr 2 июля 2019 г.
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