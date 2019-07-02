Российский голкипер Сергей Бобровский, перешедший в хоккейный клуб «Флорида Пантерз» из «Коламбус Блю Джекетс», поделился впечатлениями от совершённого трансфера.

Я очень счастлив присоединиться к команде! Жду не дождусь встречи с ребятами и момента, когда я смогу показывать свой лучший хоккей для вас, — написал 30-летний хоккеист в своём Instagram....