Двукратный чемпион мира в составе российской сборной по хоккею Денис Денисов стал заместителем спортивного директора ЦСКА.

Бывший защитник «армейцев» будет отвечать за выступления «Звезды» в Высшей хоккейной лиги, сообщает пресс-служба клуба.

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» заключил контракт с защитником Артёмом Сергеевым, ранее писал News.ru.

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