https://static.news.ru/photo/21eb85f8-441c-11ea-9a72-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago sportfotodienst/www.imago-images.de/Global Look Press

Решение о проведении чемпионата мира по хоккею 2023 года в Санкт-Петербурге будет принято в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Международная федерация старается, чтобы все соревнования, какие мы получаем, состоялись. По Санкт-Петербургу у нас в суде будет решаться вопрос, — цитирует президента Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка ТАСС.

При этом он отметил, что молодежный чемпионата мира по хоккею 2023 года точно состоится в России.

Ранее Третьяк заявил, что IIHF примет участие в деле между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS) в качестве третьей стороны.

WADA подало в CAS официальный запрос по спору с РУСАДА. Запрос был подан в соответствии со специальными положениями, применимыми к арбитражной процедуре. В качестве истца в заявке указано WADA, в качестве ответчика — РУСАДА. ОКР и ПКР также присоединились к делу в качестве третьей стороны, писал NEWS.ru.