В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) один из лидеров Восточной конференции омский «Авангард» на своём льду потерпел сенсационное поражение (1:3) от аутсайдера нынешнего сезона челябинского «Трактора». После окончания встречи NEWS.ru взял эксклюзивные интервью у 31-летнего форварда «ястребов», игрока сборной Белоруссии Андрея Стася, а также у 39-летнего капитана и защитника уральцев Дмитрия Калинина.

Стась: в политику не лезу и стараюсь сосредоточиться на хоккейных делах

— Наверняка не таким обескураживающим поражением планировал «Авангард» завершить программу домашних матчей в уходящем году. В чём причина этой неудачи?

— Да, конечно, хотелось победить перед своими болельщиками в заключительном домашнем поединке года. Сложно сказать, что привело к этому поражению — будем анализировать, почему так произошло. Возможно, в каких-то моментах не забили в пустые ворота, где-то не хватило концентрации. А соперник свои моменты использовал, и из этого сложился отрицательный для «Авангарда» итоговый результат.

— Понятно, что винить вратаря в поражении — последнее дело, но так совпало, что тренерский штаб команды дал сыграть в этом матче Эмилю Гарипову — дублёру Игоря Бобкова, и итог получился плачевным.

— Безусловно, никакой вины Эмиля в поражении нет. Вся команда его поддерживает, никто и не думает высказывать голкиперу какие-либо претензии. Мы — одна команда: побеждаем вместе и проигрываем тоже все вместе. Теперь нам предстоят игры на выезде, в том числе, с тем же «Трактором», и нужно сделать правильные выводы из поражения и постараться взять реванш.

— Против «Трактора» первый матч за «Авангард» провёл новичок «ястребов» Брэндон Макмиллан. Как, на ваш взгляд, канадский нападающий вписался в игру команды?

— Игру любого хоккеиста, наверное, должны оценивать тренеры, а что касается всего остального, могу сказать, что Брэндон отлично влился в наш коллектив, никаких проблем с коммуникацией не было. Так что, думаю, все у него в нашей команде должно быть хорошо.

— Вы долгое время выступали за сборную Белоруссии, поэтому можете, как говорится, со стороны оценить ситуацию, которая сейчас складывается вокруг российского спорта в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA).

— Ой, если честно, я в политику не лезу и стараюсь сосредоточиться исключительно на хоккейных делах своей команды. Поэтому вопрос, извините, не ко мне.

— Но если вопрос встанет ребром, ехать или нет российской хоккейной сборной на крупнейшие турниры, например, на ближайший чемпионат мира будущей весной под нейтральным флагом, вы бы что посоветовали?

— Достаточно вспомнить, что ребята съездили на Олимпиаду-2018 в Пхёнчхане в нейтральном статусе и всем доказали, что Россия — лучшая. И если снова вопрос будет ставиться подобным образом, участвовать под нейтральным флагом или не участвовать, думаю, конечно, стоит ехать. Потому что такие события в жизни бывают нечасто, и для спортсмена, век которого в большом спорте не так уж велик, было бы большой ошибкой отказываться от такой возможности.

— Что могли бы пожелать себе, болельщикам и вашей команде на Новый год?

— Многого хотелось бы пожелать... (улыбается) Самое главное, наверное, здоровья родным и близким, всем болельщикам и всей нашей команде. «Авангарду» — побольше побед и хорошего настроения всем.

Калинин: нам нужны победы над соперниками, которые сейчас на ходу, — они помогают поверить в себя

— В выездном поединке с одним из лидеров Восточной конференции наверняка мало кто ставил на «Трактор». За счёт чего вашей команде всё же удалось обыграть «Авангард»?

— Играли неплохо всей командой все шестьдесят минут. Хорошо действовали в меньшинстве, хотя и нахватали достаточно много удалений, особенно во втором периоде. В третьем тоже была парочка ненужных малых штрафов. Но ребята — молодцы, выстояли, все бились, старались и, наверное, за счёт общих усилий добились положительного результата.

— Победа над «Авангардом» — уже вторая в гостях для «Трактора»: до этого вы выиграли у «Северстали» в Череповце. Начинает складываться успешная серия игр?

— Возможно, ребята сейчас немного раскрепостились и играют, в первую очередь, друг за друга, за команду. Пока всё получается — дай Бог, и дальше так же будет.

www.hawk.ru

— Первый гол в ворота «Авангарда» забил форвард «Трактора» Лукаш Седлак, который и на недавнем Кубке Первого канала неплохо проявил себя в составе сборной Чехии. Его можно назвать одним из лидеров челябинской команды?

— Конечно, Лукаш изначально приглашался в «Трактор» на роль лидера и с начала нынешнего сезона с этой ролью справляется: показывает очень хороший хоккей, регулярно набирает очки, забрасывая шайбы и отдавая результативные передачи. Так что вопросов к нему вообще никаких не может быть.

— Вы — один из самых опытных игроков не только в челябинской команде, но и во всей КХЛ, поэтому не случайно выводите «Трактор» на лёд с капитанской нашивкой на игровом свитере. Партнёры к вам прислушиваются как к лидеру команды?

— Надеюсь (улыбается). Я со своей стороны стараюсь что-то подсказывать ребятам, если есть такая необходимость. Но, наверное, пока «Трактор» находится вне зоны плей-офф, нельзя сказать, что каждый из нас полностью справляется со своими задачами.

— Несмотря на намечающуюся победную серию, «Трактор» всё ещё очень далёк от восьмого места в Восточной конференции, дающего пропуск в Кубок Гагарина: отставание — десять очков. Не наблюдаете в коллективе уныния по этому поводу?

— Нет, конечно! Нам и нужны такие игры, как против «Авангарда» или против московского «Спартака», который станет нашим следующим соперником — уже на своей площадке. Эти команды сейчас на ходу, играют здорово, и нам действительно необходимы несколько побед над такими соперниками, чтобы окончательно поверить в себя и двигаться дальше и выше по таблице.

— В последние месяцы много шума было вокруг отъезда в НХЛ, затем возвращения в «Трактор» и очередного убытия Виталия Кравцова. Может быть, юному талантливому воспитаннику челябинского хоккея стоило остаться в родной команде хотя бы ещё на сезон и не менять её на фарм-клуб «Нью-Йорк Рейнджерс»?

— Я не могу комментировать эту ситуацию. Лучше этот вопрос задать тренерскому штабу и руководству клуба.

— Но Кравцов мог бы помочь «Трактору» выбраться из сложной турнирной ситуации?

— Видимо, да. Но загадывать наперёд — не самое благодарное занятие.

— Можно ли сейчас сказать, что ваша команда полностью воспринимает требования нового главного тренера Владимира Юрзинова-младшего, который сменил на этом посту Петериса Скудру?

— Думаю, да. Все игроки работают с хорошим настроем, стараются выполнять всё, о чём говорит тренерский штаб. Но могу сказать, что и при Петерисе Скудре никто в команде и не думал опускать руки, даже несмотря на то, что «Трактор» часто проигрывал. Просто что-то не получалось... Но теперь, надеюсь, у нас наступила белая полоса.

— В тактическом плане новый главный тренер сильно изменил игру «Трактора»?

— В основном изменения произошли по мелочам. Есть, конечно, тактические нюансы, которые привнёс новый наставник, но коренным образом он ничего в команде не менял. Многое зависит от психологии игроков, и нынешние победы должны вселить в нашу команду уверенность.