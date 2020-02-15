https://static.news.ru/photo/961fb6c8-5002-11ea-b598-fa163e074e61_660.jpg Фото: ska.ru

Уфимский «Салават Юлаев» пока не смог оформить путёвку в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ): в очередном матче регулярного чемпионата уфимцы на своей площадке уступили в овертайме петербургскому СКА — 4:5ОТ (2:1, 1:2, 1:1, 0:1).

У хозяев автором хет-трика стал Никита Сошников (голы на 8-й, 12-й и 38-й минутах), ещё одну шайбу забросил Владислав Картаев (54-я).

В составе «армейцев» тоже трижды отличился защитник Василий Токранов (все три гола в большинстве: на 34-й минуте, за четыре секунды до второго перерыва и спустя 48 секунд после начала овертайма), по разу отличились Лукас Бенгтссон (2-я минута) и Сергей Плотников (42-я).

СКА (85 очков, 58 игр) продлил победную серию в чемпионате до восьми матчей и занимает второе место в таблице Западной конференции.

«Салават Юлаев» (64 очка, 58 игр) остался на шестом месте на «Востоке».

Новосибирская «Сибирь» лишила череповецкую «Северсталь» даже теоретических шансов на выход в плей-офф, одержав над ней домашнюю победу — 3:2 (2:2, 0:0, 1:0).

«Сталевары» цеплялись за последний шанс и дважды по ходу встречи выходили вперёд усилиями Макара Хабарова (6-я минута) и Ильи Хохлова (15-я).

Однако шайбы Юусо Пуустинена (15-я минута), Юрки Йокипакки (за 42 секунды до первого перерыва) и Игоря Макарова (54-я минута) принесли сибирякам волевую победу.

«Сибирь» (68 очков, 57 игр) занимает пятую строчку в таблице «Востока», «Северсталь» за оставшиеся четыре игры «регулярки» сможет только ликвидировать отставание в восемь очков от занимающего восьмое место на «Западе» нижегородского «Торпедо», но в любом случае не обойдёт «автозаводцев» по дополнительным показателям.

Ярославский «Локомотив» получил досрочный пропуск в плей-офф благодаря домашней победе казахстанского «Барыса» над ХК «Сочи» — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1).

У хозяев отличились Антон Сагадеев (19-я минута), Кёртис Волк (22-я) и Дмитрий Шевченко (51-я).

Гости ответили лишь двумя голами за авторством Сергея Шмелёва (35-я, в меньшинстве) и Мальте Стрёмвалля (46-я).

«Барыс» (79 очков, 58 игр) выиграл шестой кряду матч в чемпионате и занимает третье место в таблице Восточной конференции.

«Сочи» по-прежнему отстаёт на три очка от зоны плей-офф на «Западе».

В предыдущем поединке сочинцы в гостях вырвали волевую победу по буллитам у «Сибири», писал ранее NEWS.ru.