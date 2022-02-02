Шесть российских хоккеисток сдали положительные тесты на коронавирус на ОИ

Шесть игроков женской сборной России по хоккею сдали положительные тесты на коронавирус на Олимпийских играх в Пекине, сообщает «Р-спорт». COVID-19 выявили у Ангелины Гончаренко, Ольги Сосиной, Людмилы Беляковой, Екатерины Николаевой, Дианы Фахрутдиновой и Лианы Ганеевой.

Вчера мы хотели провести тренировку, у нас было все готово, но в последний момент нам запретили выехать с территории Олимпийской деревни. Шесть человек в нашей команде получили положительные результаты тестов на коронавирус, — заявил главный тренер команды Евгений Бобарико.

Церемония открытия зимних Олимпийских игр в Пекине состоится 4 февраля. Всего в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Олимпиада завершится 20 февраля.

Ранее сообщалось, что российский хоккеист Александр Овечкин сдал положительный тест на коронавирус. Таким образом, капитан команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» пропустит предстоящий матч регулярного чемпионата с «Эдмонтон Ойлерз».