Хоккеист Овечкин сдал положительный тест на коронавирус

Российский хоккеист Александр Овечкин сдал положительный тест на коронавирус. Таким образом, капитан команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» пропустит предстоящий матч регулярного чемпионата с «Эдмонтон Ойлерз». Об этом сообщается в Twitter пресс-службы команды.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Алекс Овечкин не примет участия сегодня вечером в матче против «Эдмонтон Ойлерз» из-за протокола НХЛ по COVID-19. Основываясь на положительном результате теста, Овечкин не будет участвовать в Матче всех звезд НХЛ 2022 года в Лас-Вегасе, — говорится в сообщении.

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в 46 матчах нынешнего сезона забросил 29 шайб и сделал 29 голевых передач. Он идёт на пятом месте в гонке бомбардиров, на его счету 58 очков. Лидером гонки является игрок «Флорида Пантерз» Джонатан Юбердо, который набрал 64 очка.

Ранее стало известно, что НХЛ отказалась отпускать российских хоккеистов на Олимпиаду. Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли заявил, что организация не будет делать исключений для российских спортсменов и не разрешит им поехать на зимние Олимпийские игры в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля. Он подчеркнул, что под решение подпадают абсолютно все хоккеисты вне зависимости от их статуса и национальности, даже если бы они сумели договориться со своими клубами.