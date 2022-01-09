НХЛ отказалась отпускать российских хоккеистов на Олимпиаду
НХЛ отказалась делать исключение для российских хоккеистов, желающих выступить на Олимпиаде 2022
Иван Хорошилов
Иван Хорошилов
19:17, 09 января 2022
Фото: pixabay.com
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Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли заявил во время беседы с РИА Новости, что организация не будет делать исключений для российских спортсменов и не разрешит им поехать на зимние Олимпийские игры в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля. Он подчеркнул, что под решение попадают абсолютно все хоккеисты вне зависимости от их статуса и национальности, даже если бы они сумели договориться со своими клубами.
Ни один хоккеист с действующим контрактом НХЛ не будет участвовать в предстоящей Олимпиаде. Никаких исключений для отдельных групп игроков не планируется, — поставил точку Дэйли.
Таким образом, соревнования пропустят такие легенды отечественного хоккея, как Александр Овечкин и Евгений Малкин, а также звёзды в лице Артемия Панарина, Кирилла Капризова и других.
Ранее появилась информация о том, что Федерация хоккея России ищет способ обойти запрет и заявить российских игроков на соревнования в столице Поднебесной.
НХЛ анонсировала запрет выступления на Олимпиаде в конце декабря из-за неопределённости вокруг пандемии COVID-19 и растущего числа перенесённых матчей регулярного чемпионата.
Игры 2018 года, проведённые в Пхёнчхане, также были проведены без игроков самой популярной хоккейной лиги в мире.