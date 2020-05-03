Хоккей

«Северсталь» упразднила должность генерального менеджера

12:41, 03 мая 2020
Фото: Хоккейный клуб

Череповецкий хоккейный клуб «Северсталь» объявил об изменениях в административной структуре клуба.

Генеральный менеджер Михаил Щедрин покинул «Северсталь». Его должность будет упразднена, а обязанности генерального менеджера будут распределены между членами тренерского штаба и сотрудниками администрации клуба. Часть обязанностей возложена на тренера-селекционера Александра Крюкова, сообщает пресс-служба «Северстали».

Председатель совета директоров «Авангарда», член совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александр Крылов считает, что лига не должна пересматривать своё решение о потолке зарплат и увеличивать его до 1,3 млрд руб, писал ранее NEWS.ru.

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