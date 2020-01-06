В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уфимский «Салават Юлаев» на своей площадке в овертайме уступил ярославскому «Локомотиву» — 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1).
На 33-й минуте счёт открыл защитник уфимцев Артём Сергеев, на 51-й шведский форвард «железнодорожников» Антон Ландер забросил ответную шайбу.
Победный для ярославцев гол забил на 23-й секунде овертайма защитник Рушан Рафиков.
Сухая серия голкипера ярославцев Александра Лазушина прервалась на 153-й минуте (152 минуты 26 секунд).
«Салават Юлаев» (50 очков, 44 игры) благодаря набранному очку поднялся на шестую строчку в таблице Восточной конференции. «Локомотив» (55 очков, 46 игр) остался на шестом месте в таблице Западной конференции.
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