Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российский голкипер Игорь Шестёркин признался, что волновался перед первым матчем за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс».

По дороге на стадион у меня так тряслись руки, что даже воды не мог попить. Но потом после выхода на лёд меня поддержали команда и болельщики, я обо всём забыл...