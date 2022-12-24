Овечкин забросил 801-ю шайбу в чемпионатах НХЛ и догнал Горди Хоу

Фото: Randy Litzinger/Icon Sportswire/imago-images.de

Александр Овечкин

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 801-ю шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Капитан столичной команды открыл счет на 19-й минуте первого периода матча против «Виннипег Джетс».

Заброшенная шайба позволила Овечкину сравняться с показателем Горди Хоу, который занимал второе место в списке лучших снайперов Лиги за всю историю. Возглавляет этот список Уэйн Гретцки (894 шайбы).

Овечкин вместе с «Вашингтоном» выиграл Кубок Стэнли в 2018 году. Его контракт со столичным клубом действует до конца сезона-2025/26.

Ранее Александр Овечкин оформил хет-трик в матче с «Чикаго Блэкхокс». Его третья шайба в матче 14 декабря оказалась для него восьмисотой в истории НХЛ. Таким образом, он стал третьим игроком, достигшим отметки в 800 голов.