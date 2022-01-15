Овечкин прервал «сухую» серию в матче НХЛ против «Нью-Йорк Айлендерс»

Российский капитан команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин помог партнёрам одолеть «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата. В Нью-Йорке «столичный» клуб выиграл со счётом 2:0, вторую шайбу у победителей забросил Овечкин, который до этого не мог добиться успеха на протяжении четырёх игр.

Ворота «Айлендерс» защищал другой россиянин — Семён Варламов. Он отразил 30 из 31 броска. Овечкин с подачи Евгения Кузнецова поразил ворота «Айлендерс» на 60-й минуте, когда Варламов находился на скамейке запасных.

Для Овечкина эта шайба оказалась 25-й в сезоне. В 38 матчах он также сделал 28 результативных передач. По очкам россиянин догнал форвардов «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида (19+34) и Леона Драйзайтля (26+27). Они возглавляют гонку бомбардиров текущего сезона НХЛ.

Также заброшенная шайба стала для Овечкина 755-й в регулярных чемпионатах НХЛ, у него четвёртое месте в списке лучших снайперов в истории лиги. До идущего третьим Яромира Ягра (766) ему осталось забросить 11 шайб.

Ранее стало известно, что Александр Овечкин не смог отличиться в матче регулярного чемпионата НХЛ против клуба «Бостон Брюинз». Капитан столичного клуба не забросил шайбу четвёртую игру подряд. Это худшая серия российского нападающего в нынешнем сезоне.