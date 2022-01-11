Овечкин выдал рекордную безголевую серию в сезоне

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не смог отличиться в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против клуба «Бостон Брюинз». Россиянин провёл на льду 19 минут и пять секунд, но этого не хватило ему, чтобы отметиться заброшенной шайбой.

Капитан столичного клуба не может оформить на свой счёт гол уже четвёртую игру подряд. Это худшая серия российского нападающего в нынешнем сезоне. Однако Овечкину удалось отметиться голевой передачей. Это 52-е результативное действие россиянина в текущем регулярном чемпионате. В гонке бомбардиров он сократил отставание от лидирующих форвардов «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля и Коннора Макдэвида до одного очка.

Александр также уступает Леону в гонке снайперов. Он забросил на две шайбы меньше немецкого хоккеиста.

Таким образом, «Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Бостон Брюинз» со счетом 3:7. Это четвёртое поражение столичного клуба. Команда Александра Овечкина сейчас занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.

Ранее сообщалось, что игровой свитер команды «Вашингтон Кэпиталз» с фамилией её капитана, российского нападающего Александра Овечкина стал самым продаваемым в 2021 году в НХЛ. По числу проданных комплектов формы со своей фамилией он опередил лидера «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби и голкипера «Чикаго Блэкхокс» Марка-Андре Флёри.