Минск может лишиться права на проведение ЧМ по хоккею

https://static.news.ru/photo/38d9921c-dcda-11ea-ade8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Массовые беспорядки в Минске могут стать поводом для отмены ЧМ по хоккею. Чемпионат должен пройти весной 2021 года в Риге и Минске.

Вопрос о состоятельности заявленной страны поднял вице-президент Международной федерации хоккея Каперво Куммола. Он рассказал, что творится сейчас в Белоруссии, на заседании федерации, которое состоялось 11 августа, пишет финское издание is.ft.

По словам Куммолы, после его рассказа председатель Федерации хоккея заявил, что обсуждать ситуацию в Белоруссии он намерен через две недели: «Успокоится там ситуация или нет».

Также Куммола в интервью изданию сообщил, что его взгляды не во всём сошлись с позицией представителя Белоруссии. Последний говорил, что не стоит смешивать политику и спорт. Финский чиновник не уверен, что протесты в Белоруссии и отношение правительства республики к коронавирусу станут причиной, что у Минска заберут право проведения ЧМ, так как в этот вид спорта вложено слишком много денег.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Международная федерация хоккея (IIHF) планирует проведение чемпионата мира по хоккею в Белоруссии в ранее намеченные сроки. Вместе с тем спортивные функционеры внимательно следят за политической ситуацией в республике.