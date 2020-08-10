Международная федерация хоккея не намерена переносить ЧМ-2021 из Белоруссии

https://static.news.ru/photo/db76e206-dbac-11ea-8c5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vegard Wivestad GrÂTt/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Международная федерация хоккея (IIHF) планирует проведение чемпионата мира по хоккею в Белоруссии в ранее намеченные сроки. Вместе с тем спортивные функционеры внимательно следят за политической ситуацией в республике.

Турнир должен состояться в 2021 году.

На данный момент мы по-прежнему планируем проводить наши мероприятия сезона-2020/21 в соответствии с графиком. Это означает, что чемпионат мира по хоккею предполагается с 21 мая по 6 июня 2021 года в Минске и Риге, — сказано в ответе пресс-службы IIHF на запрос РИА Новости.

В Белоруссии в эти дни проходят массовые несанкционированные протестные акции. На улицы выходят люди, не согласные с официальными итогами выборов президента, которые состоялись 9 августа.

Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями. Силовики применяют водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Есть пострадавшие с обеих сторон, по меньшей мере один человек погиб.

Следственный комитет республики возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и насилии по отношению к полицейским, писал NEWS.ru.