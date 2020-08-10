Международная федерация хоккея не намерена переносить ЧМ-2021 из Белоруссии

Международная федерация хоккея (IIHF) планирует проведение чемпионата мира по хоккею в Белоруссии в ранее намеченные сроки. Вместе с тем спортивные функционеры внимательно следят за политической ситуацией в республике.
Турнир должен состояться в 2021 году.
На данный момент мы по-прежнему планируем проводить наши мероприятия сезона-2020/21 в соответствии с графиком. Это означает, что чемпионат мира по хоккею предполагается с 21 мая по 6 июня 2021 года в Минске и Риге, — сказано в ответе пресс-службы IIHF на запрос РИА Новости.
В Белоруссии в эти дни проходят массовые несанкционированные протестные акции. На улицы выходят люди, не согласные с официальными итогами выборов президента, которые состоялись 9 августа.
Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями. Силовики применяют водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Есть пострадавшие с обеих сторон, по меньшей мере один человек погиб.
Следственный комитет республики возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и насилии по отношению к полицейским, писал NEWS.ru.