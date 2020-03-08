https://static.news.ru/photo/3e6de4f8-623c-11ea-a708-fa163e074e61_660.jpg Фото: KHL/facebook.com

Ярославский «Локомотив» намерен совершить суперкамбэк в первом раунде серии плей-офф Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с финским «Йокеритом»: после трёх поражений подряд «железнодорожники» сократили отставание до минимума, одержав вторую победу — теперь на выезде в Хельсинки — 4:2 (1:2, 0:0, 3:0).

У ярославцев отличились Павел Кудрявцев (10-я минута), Григорий Денисенко (43-я), забросивший сотую шайбу в КХЛ Стефан Да Коста (47-я) и Артур Каюмов (57-я).

В составе «джокеров» шайбы забросили Антти Пильстрём (16-я минута) и Ессе Йоэнсуу (18-я).

После пятой встречи счёт в серии стал 3-2 в пользу «Йокерита», однако следующий поединок команды проведут 11 марта в Ярославле, где у «Локомотива» будет шанс догнать соперника и отложить розыгрыш путёвки во второй раунд плей-офф до седьмого, решающего матча.

Московский ЦСКА и казанский «Ак Барс» обеспечили себе место во втором раунде плей-офф, обыграв соперников в четырёх матчах, писал ранее NEWS.ru.