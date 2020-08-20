Хоккеист Кучеров поставил новый рекорд «Тампы» по очкам в Кубке Стэнли

https://static.news.ru/photo/74e93df0-e2ef-11ea-ab6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dirk Shadd/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В матче первого раунда плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» встречалась с «Коламбус Блю Джакетс» и обыграла соперников со счётом 5:4 в овертайме. После этого матча счёт в серии стал 4:1 в пользу «Тампы», которая и прошла дальше в четвертьфинал.

В матче против «Коламбус Блю Джакетс» в составе «Тампы» отличились Тайлер Джонсон, Блэйк Коулман, Кевин Шаттенкирк и Энтонни Чирелли. Они забрали шайбы на 6-й, 7-й, 53-й и 59-й минутах соответственно. На 66-й минуте овертайма победу команде принёс бросок Брэйдена Поинта.

В составе команды заброшенными шайбами отличились Ник Фолиньо (12-я минута), Кевин Стенлунд (30-я минута), Александр Веннберг (40-я минута) и Оливер Бьоркстранд (50-я минута).

Играющий за «Тампу» российский нападающий Никита кучеров сделал за матч три результативных передачи. В том числе он выступил в качестве ассистента в случае заброшенной победной шайбы в овертайме. После этого матча Кучеров стал рекордсменом «Тампы» по очкам в Кубке Стэнли. На счету россиянина 70 очков (31 гол + 39 передач). В общей сложности он провёл 73 матча. Предыдущий рекорд клуба принадлежал Мартену Сен-Луи. Он набрал 68 очков.

Указанный рекорд не первый для Кучерова в НХЛ. В прошлом сезоне он набрал 128 очков, тем самым опередив показатели россиян в течение одного сезона, сообщает РБК.

За обыгранных «Тампой» хоккеистов из клуба «Коламбус» выступает россиянин Владислав Гавриков. Он за прошедший матч отдал две результативных передачи.

Как ранее писал NEWS.ru, 15 августа «Вашингтон Кэпиталз» проиграл и второй матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 2:5. Игра прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена».