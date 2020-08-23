Хоккеист Касатонов получил от Путина орден Александра Невского

https://static.news.ru/photo/fd62312e-e56e-11ea-b673-fa163e074e61_660.jpg Алексей Касатонов Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Президент России Владимир Путин наградил двукратного олимпийского чемпиона и пятикратного чемпиона мира по хоккею, генерального директора Ночной хоккейной лиги 60-летнего Алексея Касатонова орденом Александра Невского. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

За заслуги в развитии физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Александра Невского Касатонова Алексея Викторовича, — сказано в указе.

Спортсмен выступал за сборную СССР в пятёрке с Сергеем Макаровым, Владимиром Крутовым, Игорем Ларионовым и Вячеславам Фетисовым. Эта пятёрка считается одной из лучших за всю историю хоккея. Также Касатонов выступал за московский ЦСКА.

Хоккеист закончил карьеру игрока в 1997 году. С 2013-го по 2014 год был генеральным менеджером сборной России по хоккею. Должность генерального директора Ночной хоккейной лиги Касатонов занимает с 31 октября 2019 года.

NEWS.ru писал, что Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени космонавта Олега Кононенко.