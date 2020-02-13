Гол россиянина Александра Овечкина признали лучшим за всю 112-летнюю историю Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Отмечено взятие ворот «Финикс Койотс» в 2006 году.
Овечкин забросил исторический гол, когда ему было 20 лет. Нападающий в падении дотянулся до шайбы и с острого угла отправил в ворота. Его «Вашингтон» выиграл тот матч с разгромным счётом 6:1.
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Как писал NEWS.ru, в феврале 34-летний капитан «Вашингтона» поднялся на восьмое место среди лучших бомбардиров в истории НХЛ.
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