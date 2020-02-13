https://static.news.ru/photo/4a154032-4e99-11ea-9d31-fa163e074e61_660.jpg Александр Овечкин Фото: Gerry Angus/Icon Sportswire via/Global Look Press

Гол россиянина Александра Овечкина признали лучшим за всю 112-летнюю историю Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Отмечено взятие ворот «Финикс Койотс» в 2006 году.

Овечкин забросил исторический гол, когда ему было 20 лет. Нападающий в падении дотянулся до шайбы и с острого угла отправил в ворота. Его «Вашингтон» выиграл тот матч с разгромным счётом 6:1.

По данным Lenta.ru, в список лучших также попали шайбы россиян Владимира Тарасенко, Андрея Свечникова, Павла Буре и Павла Дацюка.

Как писал NEWS.ru, в феврале 34-летний капитан «Вашингтона» поднялся на восьмое место среди лучших бомбардиров в истории НХЛ.