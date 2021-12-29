Экс-менеджер сборной России заявил о неготовности организаторов МЧМ

Организаторы молодёжного чемпионата мира по хоккею были не готовы проводить его в условиях пандемии коронавируса, сообщил бывший генеральный менеджер сборной России Андрей Сафронов «Газете.Ru». Но полностью подготовиться к такому невозможно, отметил он.

Ребята прошли все карантины, соответствовали всем требованиям IIHF (Международная федерация хоккея — ред. NEWS.ru), сидели на изоляции, играли в «пузыре». Это такая зараза, которая сегодня есть — дай бог, чтобы она быстрее закончилась. Думаю, организаторы не ждали такой серьёзности ситуации. Начался игровой процесс, а чего боялись, то и получили. То, что организаторы оказались не готовы, однозначно. Но это эпидемия — как ещё к ней можно подготовиться? — сказал Сафронов.

Он предположил, что российские игроки были привиты. При этом у Матвея Мичкова, по словам Сафронова, коронавирус выявляют только зарубежные тесты.

Ранее главный тренер молодёжной сборной Финляндии Антти Пеннанен обвинил в отмене чемпионата мира 2022 года в Канаде Международную федерацию хоккея. Как он сказал, проблема турнира заключалась не в коронавирусе, а в плохой организации. По его словам, следовало использовать ковид-протокол, как в Национальной хоккейной лиге.

Молодёжный чемпионат мира по хоккею 2022 года должен был пройти в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир в период с 26 декабря по 5 января. Тем не менее к 29 декабря три встречи были отменены из-за коронавируса, ввиду чего организаторы совместно с IIHF приняли решение отменить соревнования из-за роста числа инфицированных коронавирусом.