https://static.news.ru/photo/7982ec6c-5cbc-11ea-ba7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московские «армейцы» стартовали в розыгрыше Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с сухой домашней победы над нижегородским «Торпедо» — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0).

Шайбы забросили Антон Слепышев (5-я минута), Марио Кемпе (8-я) и Линден Вей (24-я).

Голкипер «красно-синих» Илья Сорокин отразил все 16 бросков соперника, отыграл «на ноль» десятый матч в нынешнем сезоне (с учётом регулярного чемпионата) и отметился результативной передачей. Сухая серия Сорокина составляет 139 минут 59 секунд.

В другой паре команд Западной конференции в столичном дерби «Динамо» разгромило «Спартак» — 5:1 (1:0, 2:0, 2:1).

Дубль оформил Андре Петерссон (голы на 34-й и 38-й минутах), по разу отличились Дмитрий Яшкин (3-я минута), Михал Чайковски (42-я) и Владимир Брюквин (за 58 секунд до финальной сирены).

Капитан «красно-белых» Анатолий Никонцев сумел размочить счёт на 57-й минуте.

В первом матче серии плей-офф в Восточной конференции казанский «Ак Барс» в родных стенах взял верх над нижнекамским «Нефтехимиком» — 4:1 (2:1, 0:0, 2:0).

У хозяев дубль сделал Мэттью Фрэттин (на 8-й и 55-й минутах), по одному голу забили Эмиль Галимов (13-я) и Михаил Глухов (42-я).

Единственную шайбу у гостей на 15-й минуте забросил Марат Хайруллин.

Форвард «барсов» Степан Санников провёл 600-й матч в КХЛ, защитник Роман Рукавишников — 400-й.

Екатеринбургский «Автомобилист» дома не сумел распечатать ворота новосибирской «Сибири» и уступил — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1).

Шайбы забросили Юусо Пуустинен (18-я минута) и Евгений Чесалин (за 55 секунд до финальной сирены, в пустые ворота).

Голкипер сибиряков Харри Сятери отразил все 37 бросков соперника и отыграл «на ноль» третий матч в нынешнем сезоне (с учётом регулярного чемпионата).

Нападающий новосибирской команды Егор Миловзоров провёл 600-й матч в КХЛ.

Вторые матчи в сериях ЦСКА — «Торпедо», «Динамо» — «Спартак», «Ак Барс» — «Нефтехимик» и «Автомобилист» — «Сибирь» пройдут в среду, 4 марта.

Петербургский СКА разгромил подмосковный «Витязь», финский «Йокерит» — ярославский «Локомотив» в стартовых матчах серии плей-офф на «Западе», писал ранее NEWS.ru.