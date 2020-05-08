Бывший хоккеист ЦСКА Любимов перешёл в «Спартак»

Московский хоккейный клуб «Спартак» подписал контракт с нападающим Романом Любимовым.
Соглашение с 27-летним хоккеистом рассчитано на один сезон, сообщает пресс-служба «Спартака».
В прошедшем сезоне Любимов выступал за магнитогорский «Металлург», в составе которого провёл 61 встречу и набрал 10 (4 гола + 6 передач) очков. Ранее Любимов играл за ЦСКА (2011–2016, 2017–2018), став с московской командой чемпионом России сезона-2014/15. Также в сезоне-2016/17 нападающий играл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Филадельфию».
Ранее омский хоккейный клуб «Авангард» обменял нападающего Сергея Широкова на игрока московского «Спартака». В «Авангард» переходит 26-летний нападающий Александр Хохлачёв, писал NEWS.ru.
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