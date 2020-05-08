Бывший хоккеист ЦСКА Любимов перешёл в «Спартак»

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) совместно с профсоюзом игроков лиги (NHLPA) объявили, что выставочные матчи, ранее запланированные на 2020 год, будут перенесены на неопределённый срок.

NHLPA и НХЛ продолжают ратовать за присутствие лиги на международной арене. Мы надеемся, что наши зарубежные болельщики поймут необходимость отложить международные матчи 2020 года, — говорится в заявлении NHLPA. Изначально...