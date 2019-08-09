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Чемпион мира и призёр Олимпийских игр Павел Буре заявил, что курс развития национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина», разработанной Федерацией хоккея России (ФХР), позволит регулярно побеждать самых сильных соперников.

Ранее юниорская сборная РФ по хоккею одержала победу над канадской в финальном матче Кубка Глинки/Гретцки, став победителем турнира впервые с 1995 года.

Победу юниоров на Кубке Глинки/Гретцки нельзя недооценивать, — считает хоккеист.

Он отметил, что конкуренция растёт, поэтому спортсменам и тренерам необходимо дальше развивать программу подготовки хоккеистов, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru, Павел Буре назвал причину сенсационного поражения российской сборной в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею. По его словам, финны навязали россиянам свою игру, которая затянула «Красную машину» в болото.