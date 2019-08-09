https://static.news.ru/photo/a6c5f5f4-bba7-11e9-a1ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Юниорская сборная РФ по хоккею одержала победу над канадской в финальном матче Кубка Глинки/Гретцки, став победителем турнира впервые с 1995 года.

Матч прошёл со счётом 3:2. У россиян отличились Александр Пашин (4-я и 49-я минуты) и Василий Пономарёв (29-я). В составе сборной Канады шайбы забросили Куинтон Байфилд (24-я) и Жан-Люк Фоуди (56-я).

В матче за третье место сборная Швеции выиграла у финнов со счётом 5:1.

Ранее нападающий хоккейного клуба «Динамо» Андре Петерссон прокомментировал отставку главного тренера «Авангарда» Андрея Скабелки, под руководством которого форвард играл в 2017 году, писал News.ru.