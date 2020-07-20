Алексей Ковалёв назначен главным тренером клуба КХЛ «Куньлунь»

https://static.news.ru/photo/cf5a275a-ca70-11ea-8e74-fa163e074e61_660.jpg Алексей Ковалев (архивное фото) Фото: r65/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Новым главным тренером китайского клуба КХЛ «Куньлунь Ред Стар» стал российский специалист, олимпийский чемпион Алексей Ковалёв. О его назначении 20 июля сообщили представители пресс-службы команды.

Отмечается, что Ковалёв — уроженец города Тольятти в Самарской области. Он работает в «Куньлунь Ред Стар» с 2018 года. Два года специалист трудился в штабе экс-наставника команды Курта Фрэйзера.

Ковалёв работает с нами уже третий год. Россиянин стал пятым тренером, возглавлявшим «Куньлунь», — заявили в пресс-службе клуба.

Команда была основана в Пекине в 2016 году для участия в Континентальной хоккейной лиге.

Как ранее писал NEWS.ru, «Куньлунь» проведёт домашние матчи сезона-2020/21 на арене в Мытищах.

Отмечается, что КХЛ до 23 июля проведёт инспекцию стадиона, чтобы проверить его соответствие регламенту в части проведения матчей чемпионата.

КХЛ официально объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за негативного развития эпидемиологической ситуации с COVID-19 в мире. При этом лига приняла решение не определять победителя Кубка Гагарина в связи с досрочным завершением сезона.