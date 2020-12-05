Учёный раскрыл тайну пропажи самолётов в Бермудском треугольнике

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Австралийский исследователь, профессор университета Гриффитса в Квинсленде Шейн Саттерли приоткрыл завесу тайны над так называемым Бермудским треугольником. Он объяснил пропажу самолётов американской эскадрильи, которые исчезли с радаров 5 декабря 1945 года.

Спустя ровно 75 лет Саттерли заявил: он уверен в том, что произошло с «Рейсом 19», или «Потерянный патрулём», как его стали называть в дальнейшем.

В тот день пять торпедоносцев Grumman Avenger Военно-морских сил США в составе звена под командованием лейтенанта Чарльза Тейлора вылетели с базы во Флориде с обычным учебным заданием. Однако через несколько часов после входа в Бермудский треугольник все 14 членов экипажей исчезли. Отправленный на поиски спасательный борт также исчез с экипажем из 13 человек. Некоторые пилоты успели сообщить, что их компасы не работают, а навигация практически невозможна из-за ненастной погоды.

С момента гибели «Рейса 19» и вплоть до середины 1980-х годов при прохождении Бермудского треугольника или, как его называют, «Треугольника дьявола», исчезли 25 небольших самолётов. Никаких обломков не удалось найти. Известное ныне название акватория площадью до четырёх миллионов квадратных километров, которая граничит с юго-восточным побережьем США, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико, получила в 1964 году. Тогда его впервые использовал американский писатель Винсент Гэддис в журнале Argosy.

Некоторые озвученные впоследствии версии о причине аномальной фатальности этого места включали похищение некими НЛО и даже подводный город, который якобы затягивает суда и самолёты.

Эти истории очаровали общественность. Некоторые давали необычные объяснения, уверяя, что происходит нечто паранормальное или сверхъестественное, — цитирует Саттерли 9 News.

Однако, отметил он, исследования доказали, что количество пропавших без вести в Бермудском треугольнике судов и самолётов в пропорциональном отношении не намного больше, чем в любой другой части океана. Сегодня через Бермудский треугольник часто пролетают большие пассажирские лайнеры, и ни один из них не исчезает.

Чтобы собрать воедино то, что на самом деле произошло с «Рейсом 19», необходимо мыслить критически, заявил исследователь. По его словам, к гибели экипажей привела их собственная ошибка. Когда стемнело и погода изменилась, командир Тейлор направил самолёты не в том направлении. Подобные инциденты, когда он терялся в Тихом океане во время полёта, случались и раньше, но дважды ему удавалось выбраться из передряги.

На этот раз командир звена сделал роковую ошибку, положившись не на показания приборов, а на то, что видел за иллюминатором. В результате торпедоносцы врезались в воду и практически сразу же затонули. Ещё одним ключевым фактором оказалась неопытность многих пилотов «Рейса 19». Большинство из них были стажёрами, не подготовленными должным образом к таким нештатным ситуациям.

В том, что обломки так и не нашли, нет ничего необычного: так бывает часто. Например, от пропавшего пассажирского рейса MH370 авиакомпании Malaysia Airlines, который исчез в 2014 году, было найдено лишь небольшое количество обломков, напомнил Саттерли.

Однако тогда мать Тейлора, не согласная с обвинениями в адрес сына, твёрдо заявила: если Военно-морской флот не в состоянии найти самолёты, чтобы подтвердить свои выводы, тогда они не вправе утверждать, что точно знают причины произошедшего. Руководство Военно-морских сил США было вынуждено уступить, а в отчёте появилась запись, что самолёты «исчезли по неизвестной причине».

Версия Саттерли, как отмечает «Российская газета», практически совпадает с той, которую в 2007 году озвучил американский авиационный эксперт Питер Лефф. Он предположил, что в какой-то момент Тейлор убедился, что сделал неверный поворот, однако было поздно. Командир звена не учёл показания приборов, полагаясь на собственные глаза, и, пролетая над Багамскими островами, принял их за Флориду.

В январе 2020 года морские археологи разгадали тайну судна SS Cotopaxi, пропавшего в Бермудском треугольнике в 1925 году. Оказалось, что корабль был обнаружен у побережья города Сент-Огастин штата Флорида ещё 35 лет назад. Однако до сих пор корабль считался неопознанным, писал NEWS.ru.