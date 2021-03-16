Польские спецслужбы рассказали, по каким ориентировкам искали Дзержинского

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Исследователи разглядели изображения вымершего вида пятнистых гусей на стене гробницы древнеегипетского принца Нефермаата и его жены Атет. Эксперты отметили, что фреска запечатлела представителя пернатых, который значительно отличается от современных красногрудых гусей.

Речь идёт о знаменитом произведении, получившем название «Медумские гуси». На рисунке запечатлены шесть птиц разных видов. Он был найден при раскопках гробницы в 1871 году. Считается, что изображению — 4,6...