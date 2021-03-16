Польские спецслужбы рассказали, по каким ориентировкам искали Дзержинского

На выставке «Польско-советская война 1919–1921 гг. Рижский мирный договор», которая проходит в Москве, показали документ-ориентировку на председателя ВЧК Феликса Дзержинского польских спецслужб. Отмечается, что во время войны Польши с СССР контрразведка страны разыскивала его на своей территории.
По полученным непроверенным данным, в начале 1920 года в Польше видели Дзержинского — видного большевистского деятеля и руководителя «чрезвычайки» в Советской России, — говорилось в ориентировке, которая распространялась под грифом «секретно».
Исходя из описания, Дзержинского представляли как высокого, но щуплого мужчину — лысого с бритым лицом (или же с усами). Ему было около 45 лет, говорил на русском и польском языках: на последнем — с литовским акцентом. Таким дефензива рисовала Дзержинского.
Ориентировку разослали в полицейские пункты крупнейших польских городов: Варшавы, Люблина, Лодзи, Кракова, Львова, Познани,
Ранее NEWS.ru писал, что битве за Москву 5 декабря 2020 года исполнилось 79 лет. К этой дате Росгвардия рассекретила документы и архивные фото, рассказывающие об участии в боях войск Народного комиссариата внутренних дел (НКВД).