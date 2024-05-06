Опубликованы показания адъютанта Гитлера о роли СССР в битве при Арденнах ФСБ рассекретила показания адъютанта Гитлера о роли СССР в битве при Арденнах

Фото: Центр общественных связей ФСБ России

Попавший в плен Советской армии в апреле — мае 1945 года бывший адъютант Гитлера Отто Гюнше оставил свидетельство того, какое влияние оказал СССР на битву при Арденнах, говорится в секретных материалах, опубликованных Федеральной службой безопасности (ФСБ) России. Он дал показания о событиях в последние месяцы Великой Отечественной войны.

По словам Гюнше, Гитлер очень нервничал и волновался после сообщения о большом наступлении русских в Восточной Пруссии и на Висле. С одной стороны, он не считал эту информацию достоверной, с другой — признавал, что придется ослабить Западный фронт и прекратить наступление против англо-американцев. В результате ему пришлось с «болью в сердце» приказать перебросить на русский фронт две ударные армии.

Гюнше в своем заявлении добавил, что в начале декабря 1944 года, накануне операции в Арденнах, на совещании в ставке Гитлер подчеркнул особое значение наступления, сравнив его с поражением английских войск в Дюнкерке в 1940 году. Экс-адъютант отметил, что наступление Советской армии на всем фронте от Балтийского моря до Карпат помешало успеху немцев на Западе.

Натиск русских с Востока явился причиной прекращения немецкого наступления на Западе, в большой степени обнажил Западный фронт и дал англо-американским войскам возможность без особого труда вторгнуться в Германию, — написал Гюнше.

Ранее немецкие власти решили бесплатно передать любому желающему виллу, некогда принадлежавшую пропагандисту Третьего рейха Йозефу Геббельсу, но при условии реставрации поместья. Судьбу этого здания пытались решить десятилетиями, и все это время содержание и охрана комплекса обеспечиваются из бюджета. Его даже предлагали перепрофилировать или сровнять с землей.