В Германии решили судьбу виллы пропагандиста Гитлера The Guardian: Берлин готов отдать в дар виллу Йозефа Геббельса

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Немецкие власти готовы безвозмездно передать виллу, некогда принадлежавшую пропагандисту Третьего рейха Йозефу Геббельсу, любому, кто пожелает, но при условии реставрации поместья, передает The Guardian, ссылаясь на министра финансов Берлина Штефана Эверса. В противном случае правительство может принять решение о сносе дома, расположенного к северу от столицы Германии.

Я предлагаю всем, кто хотел бы завладеть этим участком, передать его в дар от штата Берлин, — сказал Эверс.

Судьбу поместья Геббельса пытались решить десятилетиями, и все это время содержание и охрана комплекса обеспечиваются из бюджета. Поместье прежде предлагали перепрофилировать или сровнять с землей, однако власти не смогли прийти к консенсусу. По словам Эверса, если потенциальный владелец не найдется и сейчас, поместье действительно могут снести.

Если мы снова потерпим неудачу, как в прошлые десятилетия, то у Берлина не будет другого выбора, кроме как провести снос, к которому мы уже подготовились, — сказал чиновник.

Дом расположен на участке площадью 17 гектаров. После войны какое-то время он использовался в качестве больницы. Затем перешел в ведение молодежного крыла коммунистической партии. После падения Берлинской стены поместье оказалось в руках властей ФРГ, но те не нашли ему применения.

Ранее стало известно, что поместье, принадлежавшее миллиардеру Дэвиду Рокфеллеру и расположенное на карибском острове Сен-Бартелеми, продали за $136 млн. Консультантом сделки выступил владелец риелторской компании Дуглас Фореггер, он назвал сумму выручки рекордной для острова.