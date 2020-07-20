Космонавт рассказал, как пропустил развал СССР, находясь на орбите

https://static.news.ru/photo/93f22e4a-caa9-11ea-bdd8-fa163e074e61_660.jpg Фото: roscosmos.ru

Исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалёв рассказал, что его работа на космической станции «Мир» в 1991 году пришлась на время развала СССР. Он был в курсе происходящих событий в стране, но они являлись для него фоном во время космической работы.

Мы были в курсе тех изменений, которые происходят на Земле. И может быть, в то время не оценивали до конца глубину тех преобразований, которые проходят. Но что касается нас, то основная часть нашей деятельности была связана с той работой, ради чего мы прилетели на борт, — рассказал Крикалёв о событиях 1991 года.

По его словам, в тот момент жизнь была загружена интересной, красивой и сложной работой, а всё остальное воспринималось как фон. Об этом Крикалёв рассказал в ходе мероприятия Международной молодёжной научной школы «Исследования космоса: теория и практика». Оно проходило онлайн.

Крикалёв отправился на станцию «Мир» в 1991 году, где находился в составе двух экспедиций. Общая продолжительность его полёта тогда составила 311 дней. Улетал космонавт из СССР, а вернулся уже в Россию. За полёт ему была присвоена Звезда Героя Российской Федерации № 1.

Как ранее NEWS.ru писал, Крикалёв жалеет, что не встретил в космосе инопланетян. Всего космонавт провёл на орбите 800 дней.