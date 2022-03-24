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Заслуженный учитель России поддержал обязательный ЕГЭ по истории

Заслуженный учитель России Снегуров поддержал введение обязательного ЕГЭ по истории
16:46, 24 марта 2022
Заслуженный учитель России поддержал обязательный ЕГЭ по истории Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Преподаватели давно предлагали сделать ЕГЭ по истории обязательным для сдачи, заявил NEWS.ru заслуженный учитель России историк Александр Снегуров, комментируя соответствующее предложение главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна. По его мнению, надо обдуманно подойти к вопросу выдвижения истории на первый план среди предметов, но для этого необходимо переработать программы и учебники.

Это не делается одним поворотом рычага, нужна фундаментальная согласованная работа разных ведомств, педагогов, историков, причём в союзе одни с другими, обсуждения общественные. Это давно требуется сделать, но опять же не в ущерб предметам и не перегружая программу школьников. Сделать разумно, оптимально и обязательно консультируясь с опытными педагогами, практиками, — сказал Снегуров.

Он напомнил, что вопрос о введении обязательного ЕГЭ по истории долго обсуждался, но потом затих. Снегуров признался, что задаётся вопросом о том, почему раньше соответствующее предложение педагогов было проигнорировано, и только в ситуации повышенной опасности вызываются такие предложения. Историк назвал этот момент «тревожным». По его мнению, такие шаги должны совершаться без подобных причин.

Ранее стало известно, что в России введут единый обязательный курс истории для всех студентов, в том числе из отраслевых и творческих вузов. Подобное решение приняло Минобрнауки. По словам главы ведомства Валерия Фалькова, на факультетах преподавание этого предмета сокращено или отдано на самостоятельное изучение студентов. Он считает, что без истории нельзя сформировать картину мира «ни у айтишника, ни у инженера».

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