Заслуженный учитель России поддержал обязательный ЕГЭ по истории

Заслуженный учитель России поддержал обязательный ЕГЭ по историиЗаслуженный учитель России Снегуров поддержал введение обязательного ЕГЭ по истории
Преподаватели давно предлагали сделать ЕГЭ по истории обязательным для сдачи, заявил NEWS.ru заслуженный учитель России историк Александр Снегуров, комментируя соответствующее предложение главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна. По его мнению, надо обдуманно подойти к вопросу выдвижения истории на первый план среди предметов, но для этого необходимо переработать программы и учебники.
Это не делается одним поворотом рычага, нужна фундаментальная согласованная работа разных ведомств, педагогов, историков, причём в союзе одни с другими, обсуждения общественные. Это давно требуется сделать, но опять же не в ущерб предметам и не перегружая программу школьников. Сделать разумно, оптимально и обязательно консультируясь с опытными педагогами, практиками, — сказал Снегуров.
Он напомнил, что вопрос о введении обязательного ЕГЭ по истории долго обсуждался, но потом затих. Снегуров признался, что задаётся вопросом о том, почему раньше соответствующее предложение педагогов было проигнорировано, и только в ситуации повышенной опасности вызываются такие предложения. Историк назвал этот момент «тревожным». По его мнению, такие шаги должны совершаться без подобных причин.
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