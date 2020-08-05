Бывает, что человек ощущает резкий упадок сил, снижаются его работоспособность и настроение. Неоднозначное состояние он связывает с избытком дел или авитаминозом. В ход идут кофе, энергетические напитки, поливитаминные комплексы. На самом деле слабость и апатия могут оказаться симптомами редкого генетического заболевания. Единственное, что облегчит состояние — спокойствие и нужное лекарство. NEWS.ru изучил болезнь, которая умело маскируется под усталость и скверный характер.

26-летней Кристине часто приходится носить очки с затемнёнными стёклами и закрытую одежду. В белках её глаз проступает жёлтый пигмент, а на коже иногда появляются светло-коричневые пятна. К концу дня девушка чувствует жуткую усталость. Описанные симптомы обостряются после чрезмерных физических упражнений, стресса, недостатка сна. Недавно девушка сдала кровь на биохимический анализ, врачи обнаружили повышенный уровень билирубина. Этот пигмент напрямую связан с состоянием кровеносной и пищеварительной системами организма. Диагноз в медицинской карте звучал как «синдром Жильбера».

Красные клетки крови (эритроциты) постоянно обновляются. Новые рождаются, а старые — погибают. Они распадаются в организме с образованием некоторых веществ. Пигмент билирубин — в их числе. В результате разрушения эритроцитов образуется около 300 мг этого вещества. Именно оно окрашивает желчь в зеленовато-жёлтый цвет. Также, согласно недавним исследованиям, он обладает антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения. В норме билирубин перерабатывается ферментами печени и выводится с мочой и желчью.

Из-за наследственной мутации одного из генов случается сбой в работе органа, и утилизация билирубина нарушается. Он начинает накапливаться в организме, вызывая различные симптомы. Патологию впервые диагностировали французские врачи в начале XX века. Недугом страдают от 1 до 5% людей на планете, чаще всего это мужчины.

У значительного процента людей болезнь остаётся недиагностированной — её симптоматика весьма размытая и вялотекущая. Небольшая желтушность кожных покровов, неконтролируемые приступы слабости, нарушения сна, раздражительность — это основные симптомы синдрома Жильбера, сообщил в беседе с NEWS.ru известный российский врач, главный гастроэнтеролог Москвы Дмитрий Бордин. Степень их выраженности зависит от уровня повышения билирубина, который растёт в крови на фоне стрессов и недосыпания.

Печень ещё хуже начинает усваивать и перерабатывать пигмент. А вот продукты питания и алкогольные напитки не влияют на этот процесс, сообщил Бордин. Именно поэтому специальной диеты для больных этим недугом не существует. Только отсутствие стрессов и специальные лекарства.

Для снижения уровня билирубина назначается фенобарбитал и другие препараты. Они улучшают утилизацию вещества, улучшая состояние и нормализуя сон. Принимать их необходимо по назначению врача. Дмитрий Бордин главный гастроэнтеролог Москвы главный гастроэнтеролог Москвы

Следить за уровнем билирубина в крови необходимо. Если его уровень постоянно повышен, это влечёт за собой образование камней в желчном пузыре, сообщил в беседе с NEWS.ru врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев. Патология может вызвать закупорку желчных протоков и в итоге привести к удалению желчного пузыря.

Каждому человеку, который часто испытывает слабость, раздражительность и симптомы желтухи, необходимо сдать биохимический анализ крови на определение уровня билирубина, а также исследовать гены на наличие синдрома Жильбера. Сделать это можно как в частных клиниках, так и по полису ОМС.

Врачи назвали ещё одну причину, почему синдром Жильбера может быть опасным для организма. Если больной заражается гепатитом В или С, то болезни, вызванные этими вирусами, протекают в более тяжёлой форме. Они провоцируют воспаление печени, которое долгое время протекает бессимптомно. Диагностируют гепатиты, когда вирус начинает разрушать печень, провоцируя цирроз и рак. Синдром Жильбера может ускорить этот процесс на несколько лет.