Во всём мире происходит быстрое старение населения. Согласно прогнозу ВОЗ, в период с 2015 по 2050 годы доля людей старше 60 лет в мире почти удвоится. Это значит, что возрастёт и число старческих заболеваний, которые являются неизменными спутниками людей солидного возраста. Это артрит, атеросклероз, старческая деменция (болезнь Альцгеймера), болезнь Паркинсона. Врачи сообщили NEWS.ru, от каких вредных привычек нужно отказаться, чтобы сохранить здоровье на долгие годы.

Ухудшение зрения в старости грозит почти всем. Часто причиной этого могут стать возрастные заболевания — катаракта (помутнение хрусталика глаза) или глаукома (повышение глазного давления). Вредные привычки в молодости могут повысить вероятность появления возрастных проблем с глазами, об этом сообщил врач-геронтолог, профессор Юрий Конев. В первую очередь — это слишком частое использование гаджетов. Особенно когда экран светит ярко в тёмной комнате. Такое воздействие вызывает хроническое перенапряжение глаз. Со временем это негативно влияет на хрусталик и провоцирует его помутнение.

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Также рискуют потерять зрение в солидном возрасте «люди-совы», которые привыкли поздно ложиться. Даже если у человека есть возможность поспать подольше, это не защитит его от болезней.

С 10 часов вечера до 2-3 часов ночи у человека вырабатывается гормон мелатонин, который «отвечает» за ночное восстановление организма. Если его воспроизводство недостаточное, происходит быстрое старение всех систем органов. Юрий Конев врач-кардиолог, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ врач-кардиолог, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ

Ещё одна серьёзная болезнь, которая подстерегает стариков — атеросклероз. Так называют хроническое прогрессирующе заболевание, ведущее к образованию атеросклеротических бляшек на стенках артерий. Развитие патологии напрямую зависит от уровня так называемого плохого холестерина в организме — это белки низкой плотности. Ещё недавно считалось, что его подъём провоцирует потребление продуктов, богатых холестерином — яичные белки, жирное мясо, сало.

На самом деле, подъём «плохого холестерина» провоцирует избыточное потребление не жиров, а углеводов, как простых, так и сложных, отметил Конев. Каши, хлеб, пирожные, сахар, шоколад — это те продукты, которые следует строго ограничить в солидном возрасте. Иначе не избежать инфарктов и инсультов.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Человеку после 60–65 лет нужно снижать общую калорийность дневного рациона на 20–30%, сообщил врач. Чем старше человек, тем ниже его потребность в пище, сообщил врач. Если продолжать в 70 есть, как в 30 лет, это спровоцирует лишний вес и повысит вероятность возникновения атеросклероза. Также с возрастом нужно тщательнее продумывать своё меню.

У нас есть два вида питания — летнее и зимнее. Продукты, которые многие употребляют в зимнее время, напрочь лишены пищевых волокон, витаминов. Это всё угнетает иммунную систему и создаёт предпосылки для формирования атеросклероза, — резюмировал врач.

Даже если сердечно-сосудистая система у пожилого человека в порядке, существует риск интеллектуальных нарушений. Деменция или старческое слабоумие превратило в кошмар жизнь не одной российской семьи. В финальной стадии заболевания пожилой человек полностью «теряет личность», происходит распад психических функций. Камень в фундамент будущего заболевания человек закладывает, когда ещё в молодые годы начинает много есть и мало двигаться.

Значительный лишний вес и ожирение — главные факторы риска развития старческой деменции, сообщила в беседе с NEWS.ru директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова и главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачёва. Также к ним относятся: высокое артериальное давление, сахарный диабет, хроническая депрессия.

Перечисленные факторы риска являются причиной сосудистых поражений. Из-за них нарушается кровоснабжение мозга, поражаются сосуды, нарушается метаболизм тканей. Ольга Ткачёва главный гериатр Минздрава России главный гериатр Минздрава России

Артриты и артрозы, которые также являются «спутниками» пожилого возраста, возникают чаще у тех людей, которые в молодости получали различные травмы опорно-двигательного аппарата. Значительным фактором риска является лишний вес, также подчеркнула она. У стройного человека больше шансов прожить долгую и полноценную жизнь.