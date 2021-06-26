Диетолог назвала самые полезные ягоды

Чёрные и тёмно-синие ягоды являются самыми полезными, сообщила NEWS.ru врач-диетолог, доктор медицинских наук Римма Мойсенко.
По словам эксперта, в список наиболее полезных входят чёрная смородина, ежевика, жимолость, голубика. В них содержатся окрашенные растительные гликозиды антоцианы, которые являются сильнейшими антиоксидантами.
Вещества поддерживают все биохимические реакции, которые протекают в нашем организме, защищают клетки от свободных радикалов, — сообщила врач.
На второе место в рейтинге «полезности» эксперт поставила красные ягоды — малину, красную смородину, клубнику, землянику. Они содержат витамины группы В, С, каротин, фолиевую кислоту, клетчатку, пектины, органические кислоты, железо, йод, калий, фосфор, кальций, марганец.
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