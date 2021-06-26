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Диетолог назвала самые полезные ягоды

17:53, 26 июня 2021
Фото: R. Koenig/blickwinkel/Global look Press

Чёрные и тёмно-синие ягоды являются самыми полезными, сообщила NEWS.ru врач-диетолог, доктор медицинских наук Римма Мойсенко.

По словам эксперта, в список наиболее полезных входят чёрная смородина, ежевика, жимолость, голубика. В них содержатся окрашенные растительные гликозиды антоцианы, которые являются сильнейшими антиоксидантами.

Вещества поддерживают все биохимические реакции, которые протекают в нашем организме, защищают клетки от свободных радикалов, — сообщила врач.

На второе место в рейтинге «полезности» эксперт поставила красные ягоды — малину, красную смородину, клубнику, землянику. Они содержат витамины группы В, С, каротин, фолиевую кислоту, клетчатку, пектины, органические кислоты, железо, йод, калий, фосфор, кальций, марганец.

Ранее сообщалось, что идеальным блюдом во время жары является суп, рассказала врач-диетолог и кандидат медицинских наук Маргарита Арзуманян. По словам диетолога, в жару повышается потоотделение, таким образом организм поддерживает тепловое равновесие. Но вместе с водой выходят азотосодержащие вещества, минеральные соли, микроэлементы и витамины. Восполнять эти потери лучше всего с помощью супа.

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