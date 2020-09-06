Врачи сообщили, что использование смартфона ухудшает память

https://static.news.ru/photo/37bafdae-efee-11ea-a0ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lantyukhov Sergey/NEWS.ru

Врачи из Москвы сообщили, что использование смартфона ухудшает память любого человека.

По мнению медиков, у человека, который активно использует смартфон, нарушается работа кратковременной памяти и он начинает забывать новые факты, сообщает MK.ru.

Специалисты считают, что когнитивные функции ухудшаются из-за неограниченного просмотра новостных лент, использовании навигации, а также возможности сфотографировать любой документ на телефон.

Таким образом, человек начинает ленится, потому что мозгу не нужно ничего запоминать и информация доступна в любое время.

При этом врачи обнаружили, что влияние смартфона на память детей сильнее. Некоторые дети младшего возраста после активного пользования гаджетами переставали реагировать на звуковые и световые раздражители. А у детей школьного возраста сильно снижалась работоспособность.

Как писал NEWS.ru ранее, невролог рассказал, что со временем человек начинает забывать неприятные моменты жизни, однако это не значит, что они не сохраняются в памяти. Как пояснил учёный, человеческий мозг блокирует негативные воспоминания благодаря защитным функциям.