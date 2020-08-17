Врачи предупредили об опасности яблок для страдающих ожирением

https://static.news.ru/photo/c8231512-e0f2-11ea-8800-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Избыточное потребление яблок опасно для страдающих ожирением и сахарным диабетом, остальным достаточно съедать по два-четыре плода в день, рассказали медики накануне отмечающегося 19 августа Яблочного Спаса.

Опасность этих фруктов в том, что одно среднее яблоко приравнивается к куску хлеба толщиной в один сантиметр, это достаточно калорийный продукт, содержащий, к тому же, фруктозу. Поэтому людям с ожирением и диабетом рекомендуется есть яблоки в небольших количествах, сообщила врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Залина Гусова.

При этом яблоки — рекордсмены по содержанию железа, необходимого для кроветворения, поддержания достаточного количества эритроцитов и, как следствие, питания тканей и органов. Таким образом, потребление яблок является профилактикой гипоксии, что важно для страдающих бронхолёгочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, передаёт РИА Новости.

Эндокринолог рассказала также о пользе яблочной кожуры, которая, за счёт пектина, способствует хорошему пищеварению. Кроме того, она обладает противовоспалительными свойствами, полезна для волос, ногтей и кожи.

Косточки этого плода содержат большое количество йода. Однако здесь также присутствует синильная кислота. Считается, что больше трёх-четырех косточек в день съедать ни в коем случае нельзя, — подчеркнула Гусова.

Нутрициолог и диетолог Алексей Калинчев предупредил, что фруктовые соки лучше не пить из-за их высокого гликемического индекса — относительного показателя влияния углеводов на изменение уровня сахара в крови. А при обострении желудочных заболеваний яблоки можно есть запечёнными — при запекании в них разрушается клетчатка.

Обратите внимание, что аллергия на яблоки не носит абсолютный характер. Часто есть сорта, которые можно есть абсолютно спокойно, без неприятных последствий. Кислые яблоки опасны осложнениями в виде обострения хронического гастрита. Также они разрушают эмаль за счёт кислот. А вообще в день обычно рекомендуется съедать два-четыре яблока за несколько приёмов пищи. Но после еды, не натощак! — резюмировал нутрициолог.

Как писал NEWS.ru ранее, кумкват, также известный как «золотой апельсин», может замедлять процесс развития рака, поддерживать пищеварительную систему и способствовать укреплению костей.