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Быстрое увеличение веса может сигнализировать о сбоях в работе щитовидной железы, депрессии, о заболевании яичников или застаивании жидкости в организме. Прибавка лишних килограммов также является и побочным эффектом при использовании инсулина. Врачи советуют не игнорировать такой симптом и не садиться на диеты, а обратиться за квалифицированной диагностикой.

Так, гипотиреоз, или недостаточная активность щитовидной железы, замедляет обмен веществ в организме и, как следствие, вызывает набор лишних килограммов. К этому же эффекту из-за дисбаланса гормонов приводит синдром поликистоза яичников.

Как пишет журнал «Профиль», повышение аппетита и снижение физической активности могут быть причиной первого явления депрессии. Также увеличение веса происходит в то время, когда жидкость, накапливающаяся в организме, по каким-то патологическим причинам не выходит наружу. Чаще всего проблемы проявляются в ногах, ступнях, лодыжках и руках, информирует The Health Site.

Ранее NEWS.ru приводил советы эндокринолога по выявлению диабета у детей. По словам специалиста департамента здравоохранения Москвы Елены Петряйкиной, родителям стоит насторожиться, если у ребёнка наблюдаются сильная жажда, повышенный аппетит или необоснованно частое мочеиспускание.