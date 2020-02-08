https://static.news.ru/photo/1c9a8af8-4b20-11ea-a1df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выявление детского диабета первого типа на ранней стадии поможет предотвратить тяжёлые осложнения, такие как диабетические кома и кетоацидоз. Всего таких симптомов пять, рассказала главный детский эндокринолог департамента здравоохранения Москвы Елена Петряйкина.

При этом распознать диабет на первой стадии совсем не сложно, сказала врач в интервью радиостанции «Говорит Москва». Петряйкина отметила, что выявить начальную стадию этого заболевания удавалось даже подросткам, которые вводили симптомы в Интернет и получали результаты.

По словам эндокринолога, выявить первые признаки диабета у детей очень просто, если запомнить список из пяти «п»:

полидипсия — жажда,

полиурия — обильное мочеиспускание,

поллакиурия — частое мочеиспускание,

похудание,

полифагия — повышенный аппетит.

При всех этих симптомах маленькие пациенты начинают буквально таять на глазах. Дети с первой стадией диабета очень активны, много едят и пьют, но при этом худеют.

Петряйкина также успокоила больных диабетом первого типа родителей. Оказывается, наличие заболевания у отца или матери ещё не означает, что их ребёнок обречён стать диабетиком. Однако же этот фактор повышает риск появления заболевания.

Эндокринолог пояснила, что диабет первого типа стал бичом XXI века и стоит в одном списке с артритом и бронхиальной астмой.

Как писал NEWS.ru, ранее диетолог назвал главный симптом жировой болезни печени.