Выявление детского диабета первого типа на ранней стадии поможет предотвратить тяжёлые осложнения, такие как диабетические кома и кетоацидоз. Всего таких симптомов пять, рассказала главный детский эндокринолог департамента здравоохранения Москвы Елена Петряйкина.
При этом распознать диабет на первой стадии совсем не сложно,
По словам эндокринолога, выявить первые признаки диабета у детей очень просто, если запомнить список из пяти «п»:
- полидипсия — жажда,
- полиурия — обильное мочеиспускание,
- поллакиурия — частое мочеиспускание,
- похудание,
- полифагия — повышенный аппетит.
При всех этих симптомах маленькие пациенты начинают буквально таять на глазах. Дети с первой стадией диабета очень активны, много едят и пьют, но при этом худеют.
Петряйкина также успокоила больных диабетом первого типа родителей. Оказывается, наличие заболевания у отца или матери ещё не означает, что их ребёнок обречён стать диабетиком. Однако же этот фактор повышает риск появления заболевания.
Эндокринолог пояснила, что диабет первого типа стал бичом XXI века и стоит в одном списке с артритом и бронхиальной астмой.
Как писал NEWS.ru, ранее диетолог назвал главный симптом жировой болезни печени.
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