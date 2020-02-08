Главным симптомом жировой болезни печени является вздутие живота, сообщил испанский врач-диетолог Айтор Санчес.
Отмечается, что болезнь, при которой клетки печени заменяются жировыми, может закончиться фиброзом и циррозом. Риски возникновения её связаны с ожирением, сахарным диабетом, высоким холестерином и нездоровым образом жизни.
Как
Важно контролировать вес, ограничить потребление алкоголя и сахара, в том числе исключить десерты и выпечку, — сказал Айтор Санчес.
Кроме того, он рекомендовал чаще практиковать физические нагрузки, например, плавание или бег, и наладить питание.
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