https://static.news.ru/photo/2ffbc0cc-4aa2-11ea-a76a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Waldhaeusl, F./Arco Images GmbH/Global Look Press

Главным симптомом жировой болезни печени является вздутие живота, сообщил испанский врач-диетолог Айтор Санчес.

Отмечается, что болезнь, при которой клетки печени заменяются жировыми, может закончиться фиброзом и циррозом. Риски возникновения её связаны с ожирением, сахарным диабетом, высоким холестерином и нездоровым образом жизни.

Как сообщает портал Lavanguardia, чаще всего заболевание проявляется вздутием живота и если вовремя распознать этот симптом, то печень можно спасти. По мнению врачей, на начальном этапе всё ещё поправимо.

Важно контролировать вес, ограничить потребление алкоголя и сахара, в том числе исключить десерты и выпечку, — сказал Айтор Санчес.

Кроме того, он рекомендовал чаще практиковать физические нагрузки, например, плавание или бег, и наладить питание.

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