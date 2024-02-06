Назван напиток с сильным омолаживающим эффектом Daily Mail: чашка какао в день омолодит организм

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Врач и эксперт по питанию Майкл Грегер заявил, что какао оказывает омолаживающий эффект на кожу. Эффект особо заметен уже через три месяца ежедневного употребления напитка, уточняется в статье Daily Mail.

По словам специалиста, если каждый день в течение 12 недель пить какао, состояние кожи улучшится, она станет более плотной, исчезнет сухость. А еще через три месяца вернется не только эластичность кожного покрова, но и уменьшаться морщины, подчеркивает эксперт.

Майкл Грегер добавил, что исследования подтверждают его слова, но настоятельно заметил, что речь идет именно о натуральном продукте. Другие вариации напитка не подойдут.

Если вы видите какао, «обработанное щелочью» или «алкализированное», то оно не подойдет, — пояснил он.

Специалист также рекомендовал отказаться от курения и загара, поскольку они сильно влияют на состояние кожи. В качестве профилактики он рекомендовал есть шпинат.

Ранее сообщалось, что процесс старения можно замедлить при регулярном употреблении чая. Однако, чтобы эффект от напитка достиг желаемого результата, в день нужно выпивать не меньше трех чашек чая.