Врач спрогнозировал рост числа «запущенных» онкопациентов после пандемии

https://static.news.ru/photo/4a0f6e28-b64f-11ea-aed2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Временное прекращение диагностики рака на ранних стадиях во время пандемии коронавируса может привести к росту числа запущенных стадий заболевания в ближайшее время. Об этом заявил главный онколог России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии Минздрава России Андрей Каприн.

По его словам, во всём мире во время противодействия коронавирусной инфекции были экстренно перепрофилированы онкологические диспансеры. Это приводило к тому, что пациенты не получали диагностику и лечение, которые были для них жизненно необходимыми. Каприн подчеркнул, что в России ситуацию была несколько иной, поскольку медикам удалось отстоять онкослужбу: центры специализированной помощи для онкобольных продолжали работать во время всплеска коронавируса.

Многие стационары в стране сохранили онкологический профиль и стали островками безопасности для онкобольных. Однако нам пришлось свернуть скрининговые программы по раннему выявлению рака. Поэтому ожидаем по окончании эпидемии выявление большего количества больных на запущенных стадиях, — отметил медик.

По его словам, во время пандемии важной поддержкой стало использование телемедицины. Врачи смогли выработать навык удалённого эпикриза, проводятся удалённые консультации, медики пересылают друг другу сканы анализов пациентов.

Мы планируем организовать специальный биобанк, куда будем вносить данные, как ведут себя противоопухолевые препараты на фоне коронавируса и анализировать отстроченные последствия COVID, в том числе, на онкопроцессы, — рассказал Каприн журналистам «Московского комсомольца».

Генеральный директор НМИЦ гематологии Минздрава России Валерий Савченко признался, что коронавирусная инфекция показала слабые места системы здравоохранения там, где медики не ожидали.

Советская система здравоохранения оказалась гораздо более живучей, а мы, слава богу, не уничтожили многие институты, которые были уничтожены в странах Западной Европы и тем более США. И это сыграло одну из ключевых ролей в противодействии эпидемии, — заявил Савченко.

NEWS.ru писал, что американские учёные нашли способ выяснять шансы на выживание у пациентов с онкологическими опухолями в органах дыхания.