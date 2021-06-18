Врач рассказала об опасных летом косметических процедурах

Манипуляции с загоревшей кожей, нарушающие целостный покров эпидермиса, могут привести к необратимым последствиям. Об этом Пятому каналу рассказала врач-косметолог Екатерина Морозова.
По словам специалиста, летом противопоказаны такие косметологические вмешательства на лице, как аппаратные пилинги и фотоомоложение — метод, который используют для борьбы с акне, угрями и морщинами.
На загоревшую кожу ни в коем случае нельзя применять такие процедуры, как дермообразия — пилинг на основе шлифовки кожи. А также любые процедуры с применением лазера. Нарушение целостности покрова эпидермиса может вызывать ожоги, повышенную пигментацию, которую нельзя будет удалить, — пояснила Екатерина Морозова.
Врач отметила, что кожа — это защитная мантия, непроницаемая для ультрафиолета, поэтому категорически нельзя нарушать летом целостную оболочку главного защитного органа человека.
Косметолог рекомендует в жаркую погоду проводить процедуры, которые подпитывают кожу, помогая сохранить влагу, а также пить много чистой воды.
Ранее главный врач Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии столичного департамента здравоохранения Ольга Жукова рассказала, почему не стоит мазать сгоревшую на солнце кожу кефиром или сметаной.