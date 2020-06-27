Врач рассказала, как приготовить шашлык с низким содержанием канцерогенов

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Для того, чтобы шашлык получился и вкусным и содержал как можно меньше опасных для здоровья веществ, нужно уделить внимание и качеству самого мяса, и порциям, и способу приготовления, рассказала врач-диетолог Марина Макиша.

Есть шашлык не следует чаще, чем один раз в неделю, при этом стоит ограничиться 200–250 граммами готового продукта и отдать предпочтение нежирному мясу. Опасность частого употребления жареного на огне блюда — в канцерогенах. Из-за способа готовки на куски мяса попадает сажа, что может способствовать развитию онкологических заболеваний, поведала врач в беседе с каналом «Звезда».

Если шашлык жирный, то, когда жир горит, образуются траснжиры. Они очень плохо влияют на печень, и при большом количестве это тоже может провоцировать в том числе развитие онкологических заболеваний, — добавила Макиша.

По её словам, для того, чтобы минимизировать риски, при готовке надо следить, чтобы на кусочках мяса не образовывалась корочка. При поступлении в организм с едой фенольных соединений, образующихся в процессе горения, риск развития злокачественных новообразований также увеличивается.

Происходит гликация белков. Эти соединения ускоряют процесс старения, они могут способствовать образованию свободных радикалов в организме, а это фактор развития онкологических заболеваний, — резюмировала врач.

В умеренном и нечастом употреблении шашлыка нет ничего страшного, но если есть это блюдо каждый день, да ещё и в сочетании с алкоголем, это не только повысит риски появления рака, но и чревато развитием болезней органов пищеварительной системы, резюмировала Макиша.

Как писал NEWS.ru ранее, специалисты Роскачества дали ряд советов по выбору «правильного» шашлыка. Эксперты рассказали, на что надо в первую очередь обращать внимание при выборе продукции. По словам специалистов, предпочтение стоит отдавать шашлыку, который был упакован на мясоперерабатывающем предприятии или же на мясокомбинате.