https://static.news.ru/photo/8203d2be-36d5-11ea-b8f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Причиной спутывания длинных волос чаще всего становится их толщина. Тонкие волосы сбиваются в колтуны чаще, объяснила дерматолог и трихолог Татьяна Егорова.

По её словам, у некоторых людей повышена пористость волоса, а его стержень тонкий. От природы тонкие волосы у блондинок. Нередко спутываются пряди у женщин, которые часто обесвечиваются. Вместе с тем, причиной проблемы могут стать секущиеся кончики, пишет «Профиль».

Волосы истончаются из-за нехватки в организме железа, витамина D или других необходимых веществ. Причиной также может стать заболевание кожи или самих волос. Спутывание волос у корней свидетельствует о вероятном грибковом заболевании или педикулёзе.

Нормальные здоровые волосы не должны постоянно спутываться, подчеркнула врач.

Если речь не идёт о заболевании, помочь волосам можно самостоятельно. Для этого следует чаще расчесываться. Причём, расчёску лучше всего использовать деревянную, либо специальную, антистатическую.

Уход за волосами не терпит небрежности или экономии. Поэтому следует подбирать профессиональную косметику и использовать бальзамы. После мытья желательно втирать в волосы масло - можно репейное или жожоба. Оно будет временно заполнять пространство между чешуйками волос, благодаря чему те станут более гладкими, плотными и блестящими.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, американские физики исследовали прочность и упругость человеческих волос и шерсти медведей, лошадей, кабанов, капибар и жирафов. Волосы человека оказались намного прочнее шерсти слона и капибары, несмотря на четырёхкратную разницу в толщине.