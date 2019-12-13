https://static.news.ru/photo/018affa8-1d7c-11ea-b4bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press

Американские физики исследовали человеческие волосы и шерсть медведей, лошадей, кабанов, капибар и жирафов на прочность, упругость и другие физические характеристики. Волосы человека оказались намного прочнее шерсти слона и капибары, несмотря на четырёхкратную разницу в толщине.

Человеческий волос оказался прочнее волоса капибары, а самым прочным оказался волос ребёнка, — говорится в их докладе, опубликованном в журнале Matter.

Физики измерили предел прочности волос 13 млекопитающих. Они разрывали их, а затем изучали место разрыва по фотографиям, сделанным сканирующим электронным микроскопом. Была выявлена чёткая связь между диаметром волоса и его силой, причём чем толще был волос, тем меньший предел прочности он имел. Полученные знания, по словам авторов работы, помогут в создании прочного синтетического материала со схожей волосяной структурой.

Как писал NEWS.ru, борода и усы требуют тщательного ухода в сезон гриппа и ОРВИ, и поэтому лучше вовсе сбривать всю растительность на лице, сообщил главный внештатный специалист московского департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников. Влажность и тепло в густом волосяном покрове создают комфортные условия для размножения бактерий. А уже заболевший любитель бороды может заразиться повторно из-за оседающей на растительности мокроте.