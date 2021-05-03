Врач рассказал об опасности сна рядом со смартфоном

https://static.news.ru/photo/b61f6430-ac60-11eb-82d4-96000091f725_660.jpg Фото: Iordache Magdalena/imago-images.de/Global Look Press

Врач-сомнолог АО «Медицина» Максим Новиков заявил, что за час-два до сна следует начинать готовить организм и не возбуждать нервную систему. По его словам, в этот период не надо использовать гаджеты и проверять электронную почту, сообщает агентство ПРАЙМ.

Просмотр новостей и любые стрессовые ситуации лучше отложить на следующий день. Гаджеты с собой в постель брать не следует. Все посторонние дела — просмотр телевизора, даже чтение с листа, — всё должно быть вне постели. Кровать должна использоваться только для сна, — подчеркнул Новиков.

Даже когда человек просыпается ночью, не стоит брать телефон или смотреть на часы, чтобы проверить, сколько осталось до утра, считает врач. Это тоже возбуждает нервную систему, а яркий свет от экрана разрушает мелатонин.

Врач также посоветовал отказаться от умных гаджетов, которые якобы определяют фазы сна. Их достоверность пока не доказана, а на практике «приборы демонстрируют противоречивые результаты, не совпадающие с реальной картиной».

Ранее стало известно, что необходимо продуктивно провести свой день, чтобы крепко и быстро заснуть. Об этом сообщила врач-сомнолог Центра медицины сна клиники реабилитации в Хамовниках Софья Черкасова. По её словам, заснуть также поможет чтение, оказывающее «антистрессовое и релаксационное воздействие».