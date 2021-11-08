Врач рассказал о влиянии привитых на мутации коронавируса

Вакцинированный человек является конечным звеном при распространении COVID и предотвращает мутацию вируса. Кроме того, заболевший вакцинированный выделяет меньшее количество вируса, снижая тем самым нагрузку для окружающих. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Врач напомнил о существовании понятия так называемого стерильного иммунитета. Это означает, что заразившийся, но вакцинированный человек не передаёт вирус дальше, выделяя меньшее количество вируса.

[Вакцинированный] является конечным звеном для вируса, что предотвращает мутацию коронавирусной инфекции, — сказал Тимаков.

Ранее врач объяснил разницу между антипрививочниками и теми, кто не хочет вакцинироваться от COVID-19. Он подчеркнул, что первые выступают против подобных препаратов в принципе и их не так много — около 5%. А вторые, по словам эксперта, не владеют достоверной научной информацией и поэтому сомневаются. Он добавил, что нужны «реальные доводы, открытая информация» о COVID-вакцине, иначе «никто не будет прививаться, имея разносторонние данные». Медик также призвал не запугивать граждан аргументами «вакцинируйся от COVID-19 или умри».