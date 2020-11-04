Врач рассказал, нужно ли дезинфицировать зимние перчатки

https://static.news.ru/photo/22422bce-1e9b-11eb-acc7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press

Обеззаразить зимние перчатки можно при помощи стирки или обработки раствором с перекисью водорода, однако не стоит трогать в них лицо, предупредил врач Евгений Тимаков.

По факту, дезинфицировать перчатки не надо, их достаточно просто постирать или просто не трогать в них лицо, — отметил он.

Тимаков добавил, что кожаные перчатки можно протирать спиртом, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что дерматолог Инна Петросова рассказала, как использовать антисептик, чтобы не навредить коже рук. При этом она отметила, что ношение перчаток и частое мытьё рук также может ухудшить состояние кожи.

Медики впервые выявили свыше 19 тысяч новых случаев COVID-19 в РФ за сутки. Общее число инфицированных коронавирусом нового типа достигло 1 693 454. Из них умерли 29 217 (389 за минувшие 24 часа), выздоровел 1 266 931 (29 217). На лечении находятся 397 306 граждан с подтверждённым COVID-19.